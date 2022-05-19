Bir genç kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi

21 yaşındaki Şule A.T., dün akşam saatlerinde boşanma aşamasındaki eşi E.T. tarafından katledildi.

Bir çocuk sahibi genç kadın, eşinden bir süre önce boşanmaya karar vermiş, annesinin evine giderek orada yaşamaya başlamıştı.

Dün Şule A.T.'nin annesinin evine giden E.T., burada genç kadını öldürdü.

Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapısı açık olan eve gelen ekipler yaptıkları kontrolde Şule A.T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından genç kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. E.T. ise olaydan 20 dakika sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Bağlar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma sürdürülüyor.