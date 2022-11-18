Bir gecede alacakları ücret belli oldu

Yılbaşında konsere katılmak, geceyi dışarıda bir etkinlikte geçirmek şimdiden imkansız hale gelmiş görünüyor.

Sabah'ın haberine göre 2023'ü "ünlülerin programlarında eğlenerek karşılamak isteyenler" yüksek ücretler ödeyecekler.

Habere göre birçok "ünlü" isim yılbaşında Türkiye'de değil, Kuzey Kıbrıs'ta sahne alacak, bir gece için yaklaşık 3 milyon lira kazanacak.

Haberden bazı notlar şöyle: