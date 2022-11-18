Bir gecede alacakları ücret belli oldu

Yılbaşında konsere katılmak, geceyi dışarıda bir etkinlikte geçirmek şimdiden imkansız hale gelmiş görünüyor.
Sabah'ın haberine göre 2023'ü "ünlülerin programlarında eğlenerek karşılamak isteyenler" yüksek ücretler ödeyecekler.
Habere göre birçok "ünlü" isim yılbaşında Türkiye'de değil, Kuzey Kıbrıs'ta sahne alacak, bir gece için yaklaşık 3 milyon lira kazanacak.
Haberden bazı notlar şöyle:
- Ajda Pekkan yılbaşında Kıbrıs'ta olacak. 1,5 milyon TL kazanacak.
- Hadise Kıbrıs'ta sahne alacak, 3 milyon TL kazanacak.
- Başkent Ankara'da sahne alacağı söylenen Yıldız Tilbe 1 milyon TL kazanacak.
- İbrahim Tatlıses'in Belarus'ta sahne alacağı söyleniyor, 1,8 milyon TL kazanacak.
- Hande Yener'in yeni yıl sahnesinden 1 milyon TL kazanacağı söyleniyor.
- Özcan Deniz bu yıl Kıbrıs sahnesinde 3 milyon TL kazanacak.
- Azerbaycan'da sahne alacağı iddia edilen Bülent Ersoy konserden 1,8 milyon TL kazanacak.
- Yılbaşı gecesinde İstanbul'da konser vermeye hazırlanan Sibel Can'ın 1,5 milyon TL kazanacağı söyleniyor.
- Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan Seda Sayan konserden 850 bin TL alacak.