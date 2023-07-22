Bir festival daha iptal edildi: 'İlçenin altyapısı değişiyor, yer yok'

Bingöl'de Kiğı Dernekler Birliği (KİDEB) tarafından 12-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenmek istenen Kiğı Doğa ve Kültür Festivali, kaymakamlık tarafından uygun yer olmadığı ve belgelerin eksik olduğu gerekçesi ile iptal edildi.

Geçmiş yıllarda defalarca düzenlenen festivalde bu yıl Mikail Aslan, Yılmaz Çelik, Baran Bozyel'in yanı sıra birçok yerel sanatçının konser vermesi planlanıyordu. Festivale izin verilmemesi tertip komitesi tarafından protesto edildi.

Gazete Duvar'dan Fatma Keber'in haberine göre, Kiğı Doğa ve Kültür Festivali Tertip Komitesi Sözcüsü İbrahim Kudiş, "Bize göndermiş oldukları yazıda 'uygun saha bulunmadığı' belirtiliyor” dedi.

Bir diğer gerekçenin de tertip komitesi tarafından sunulan belgelerin eksik olması olarak sunulduğunu aktaran Kudiş "Biz daha önce Kaymakam Bey ile görüştüğümüzde 'Müracaatınızı yapın daha sonra eksik belgeler varsa sizinle görüşeceğiz, değerlendireceğiz' denildi. Fakat bizden eksik bir belge istenilmedi. 28 gün sonra gelen yazıda eksik belgeler olduğu ve uygun yer bulunmadığı için festivali iptal ettiklerini söylüyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz" diye konuştu.

'Uygun yeri kendilerine tarif ettik'

Kaymakamlığın uygun yer olmadığı gerekçesine cevap veren Kudiş "Uygun yeri kendilerine tarif ettik. Sonuçta küçük bir ilçe nasıl uygun yer bulunmaz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kudiş, festivalin pandemi gibi nedenlerle 7 yıldır yapılmadığını, önceki yıllarda görkemli, kalabalık festivaller yaptıkları bilgisini de paylaşarak "7 yıl aradan sonra önemli bir festival yapacaktık. Biz bu yasak kararını protesto ediyoruz, kabul etmiyoruz. Bu bizim hak ettiğimiz ve halkın hak ettiği şey değil. Vatandaşlar hiç hak etmiyor" dedi.

Festivalin ilçe için önemli olduğunu ifade eden Kudiş, "Oradaki halkla buluşacaktık. Festivalimizin alt başlıklarında önemli panellerimiz vardı. Biliyorsunuz Bingöl ve bu bölgemiz deprem merkezi, deprem ile ilgili önemli hocalarımız ile paneller yapacaktık. Ayrıca yine buranın geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdır, bununla ilgili yine konuşmacı uzmanları getirecektik. Çevre Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ile paneller yapmayı düşünüyorduk. Halka faydalı olacak bu süre etkinlikler yapılacaktı" şeklinde konuştu.

Kudiş saydığı paneller için "Normalde bunların kamu kurumlarını yapması gereken faaliyetler olması gerekir. Halkın bilgilenmesini sağlayacak panellerdi bunlar" dedi.

'Karar siyasi kaygılarla alındı'

Kararın siyasi kaygılarla alındığını söyleyen İbrahim Kudiş, şöyle devam etti:

"Özellikle belediyenin çok ciddi kaygıları var. 2 yıldır yolları tahrip etmişler yapmamışlar. Şu anda Kiğı ilçesinde hiçbir yolda ne kaldırım taşı var ne de asfalt var, tamamıyla stabilize. Köy yolu gibi yollar, belediye başkanı aynen ifade etti. Bu durumda, o da bir festivalin olmasını doğru bulmuyor. Kendisi bunu bize ifade etti. Biz de kendisine söz hakkı vereceğimizi bu konuyu açıklayabileceğini söyledik. İnsanlar dışarıdan gelmiş görmüş, bir şey ifade etmez burada halkı iki yıldır toz yutuyor. Bundan dolayı aleyhime bir durum gelişir diye siyasi olarak etkilendi. Sonuç olarak böyle bir festivalimizi iptal ettiler."

Belediye Başkanı: Altyapı değişiyor, şu an o yüzden uygun değil

Kiğı Belediye Başkanı Hikmet Özüağ ise kararı şu sözlerle savundu:

"Biz yaklaşık 2 yıldır ilçemizin altyapısını değişiyoruz. Bizim şu an festival yapacak bir alanımız yok, her taraf toz toprak içinde, çamur içinde. Bizim önce bunu düzenlememiz gerekiyor ki festival yapalım. Evet yıllar önce kullanılan eski festival alanımız vardı, biz orayı tribünlü sentetik çim sahası yaptık gençlerimiz için. Onun dışında da bir yerimiz yok."

Festival yapılmaması taraftarı olmadıklarını vurgulayan Özüağ, "Biz daha çok isteriz ki yapalım. Ticaret olsun, esnaf ve vatandaş faydalansın ama şu an öyle bir imkanımız yok" dedi.

İlçe halkı ve kaymakamla sürekli görüşme haline olduklarını aktaran Özüağ, "Halkımız da aynı şekilde söylüyor, başkanım ilçenin altyapısını bitirdikten sonra festivallere başlayalım diye. Bizim vatandaşlarımızla da hiçbir sıkıntımız yok zaten istişare halindeyiz. Bu konuda Kaymakamlık da aynı şekilde benimle aynı görüşte" diye konuştu.

İlçenin altyapısının kötü olduğunu ve bunları çözmeye çalıştıklarını ifade eden Özüağ, "Şu an ilçemizin yapısı çok uygun değil. Araç park edecek yer bile yok. Yani yarın öbür gün dışarıdan onbinlerce insanımız gelecek, bu insanlar nerede duracak, nasıl yapılacak festival" dedi.