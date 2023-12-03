Bir fenomenin daha 'güzellik merkezi' kurşunlandı

Sabaha karşı Osmanyılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde sosyal medya ünlüsü Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.

İş yerinin camları kırılırken ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Eski eşini işaret etti, oto galeri kurşunlandı

Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir, geçen salı günü katıldığı canlı yayında, İstanbul Kurtköy’deki iş yerinin kurşunlandığını açıklamıştı. Canlı yayına bağlanan Ece Ronay ise, söz konusu iş yerinin kendisi tarafından mı kurşunlatıldığı sorusuna “Kesinlikle hayır” yanıtını verdi. Ronay, sosyal medya hesabından da saldırının sorumluluğunu reddettiği ve Mehmet Bilir’i hedef aldığı bir dizi paylaşım yaptı.

Ronay'ın eski eşinin araçlarının sergilendiğinin iddia edildiği oto galeri de dün akşam kurşunlanmıştı.

Başlarına motosiklet kaskı takılı halde caddeye gelen 2 kişi, cep telefonuyla video çekimi yaptıktan sonra Muhammet Aka'ya ait olduğu belirtilen oto galeriye kurşun yağdırdı. Olay sonrasında birinin "Kaan Akkuş ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun" diyerek galeriye kurşun sıktığı anların görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Ece Ronay’ın, olaydan 1 gün önce paylaştığı videoda kurşunlanan galeride eski eşinin araçlarının sergilendiğini iddia etmişti.

DHA'ya konuşan galeri sahibi Muhammet Aka ise "Ece Ronay'ın iddia ettiği araçlar bizim galerimizde değil. Biz bu olayla ilgili gereken yerlere şikayetçi olduk. Devletimize güvenimiz sonsuz, gereğinin yapılacağından şüphemiz yok" dedi.

Ece Ronay’ın eski eşi, müteahhit Mehmet Erdal Bilir AKP Kocaeli Milletvekili aday adayı da olmuştu.

Aynı gece, bir başka 'güzellik merkezi'

Ece Ronay’ın güzellik merkezinin kurşunlandığı gece İstanbul Sarıyer’de de farklı bir güzellik merkezi kurşunlandı.

"La Chance Beauty Center" isimli güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının ardından polis çalışma başlattı.