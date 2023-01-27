Bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulunmuştu: Yayın yasağı getirildi

İstanbul Sancaktepe’de bir dairede iki erkek çocuğu, bir kız çocuğu ile çocukların babası Mehmet A.'nın cansız bedenleri bulundu. Mehmet A.'nın üç çocuğunu öldürdüğü, daha sonra intihar ettiği öne sürüldü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken İstanbul Anadolu 8. Sulh Hakimliği, soruşturmada gizliğin sağlanması ve soruşturmanın etkin biçimde yapılabilmesi gerekçesiyle her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayın yapılmasının yasaklanmasına karar verdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ekiplerin incelemesi sürüyor.

ANKA'nın Emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre sitenin teknikçisi Mehmet A.’dan haber alınamaması üzerine polise haber verildi. Komşuların ihbarı üzerine Sancaktepe'de bir site içerisindeki daireye giden polis ekipleri, evde 3'ü çocuk 4 kişinin cansız bedenini buldu.

Ekipler konuttaki incelemelerine devam ederken, baba Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi sonrasında 3 çocuğunu asarak öldürdüğü ve sonrasında intihar ettiği öne sürüldü.