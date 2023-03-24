Bir daha enkaz altında kalmamak için şimdi müziğe kulak verin: #Yanyanayız

Bir buçuk ayı aşan bir zaman geçti on binlerce insanımızı kaybettiğimiz depremlerden bu yana. Onca zamandır piyasacılığa, dinci gericiliğe mahkum edilmiş halkımız bu büyük yıkıma karşın olağanüstü bir dayanışma göstermeye devam ediyor. Kol kola giren, yan yana duran emekçiler çaresiz olunmadığını gösteriyor. Dayanışmaya bir katkı da egemenlere boyun eğmeyen, onurlu sanatçılardan geliyor.

Depremin ilk gününden itibaren dayanışmanın merkezlerinden biri olan Kadıköy’deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin örgütlediği dayanışma konseri 27 Mart Pazartesi günü İstanbul’daki IF Beşiktaş sahnesinde gerçekleşecek.

Bu önemli buluşmaya katılacak müzisyenler Bizim Gazete'ye konuştular:

Peyk Grubu adına İrfan Alış: Orada olmalıyız

"Zor günler yaşıyoruz. Kara bulutlar üstümüzde geziyor. Deprem ve seller, korkunç zamanlar yaşıyoruz. Aşmamız gereken binlerce sorunumuz var. Dayanışma olmadan asla şansımız olamaz. “Yanyanayız” konseri de bunlardan sadece biri. Orada olmalıyız."

Murat Beşer: Müzik böyle zamanlarda iyileştirir

"Toplumun aydın kesimleri olarak yanlış bir alışkanlığa külliyen dur demeliyiz. Her felakette ilk iş olarak müziği yasaklayanlara müziğin eğlenceden ibaret olmadığını bıkmadan defaatle anlatmalıyız. Müzik böyle zamanlarda iyileştirir. Müzik böyle zamanlarda dayanışmayı güçlendirir. Şimdi dayanışma zamanı, şimdi Müzik zamanı."

Erdem Oral: Şarkılarımızı dayanışma için söyleyeceğiz

"Çok yıkıcı bir deprem yaşadık. Bu yıkımın yarattığı tahribat tarif edilemez. Kayıplarımız ve acımız çok büyük. Bölgedeki ve ülkenin dört bir yanına dağılmak zorunda kalmış insanların hayatlarına dokunmak, küçük de olsa iyileştirmeler yapmak için, bir araya geliyoruz. 27 Mart akşamı sesimiz onların sesi olacak. Şarkılarımızı dayanışma için söyleyeceğiz. Bizi kollamayan ve sahipsiz bırakan bu sisteme inat, biz birbirimizin yanında duracağız, gün yan yana olma günü. Halkımızı da bu dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz."

An Vokal adına Haluk Polat: Bu ülkenin yardıma değil dayanışmaya ihtiyacı var

"Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin çağrısıyla yapılan bu Dayanışma Konserinde olmak bizim için de çok özel ve önemli. Ülkenin yaşadığı büyük afetin nasıl bir felakete dönüştüğünü hep birlikte görüyoruz. Elindeki tüm olanakları seferber etmek yerine onları satan bir devlet aklıyla karşı karşıyayız. Neoliberal bakış açısının Siyasal İslam’la kol kola geliştirdiği ve ürettiği bir bakış açısı bu. Yardım kampanyası yapmak ve orada toplanan paraları başka amaçlarla kullanmak da bu aklın bir oyunu. Elbette afetin boyutu çok büyük ancak bu kadar binanın enkaza dönüşmesinin tek sorumlusu afetin büyüklüğü değil. Başta müteahhitler olmak üzere her yere imar izni veren ve kontrol etmeyen belediyeler, devlet kurumları. Açıkçası son 20 yılın iktidarının ve devlet yönetimi anlayışının bu depremle birlikte enkaz altında kaldığını gördük. Bu aklın ürettiği "yardım" mantığı halkın zaten kendisinin olanı lütfetmesi üzerine kurulu. Oysa bu afetin ilk gününden beri gördük ki bu ülkenin yardıma değil dayanışmaya, örgütlenmeye ihtiyacı var. Biz An Vokal olarak bu toprakların çok dilli, çok sesli, çok renkli şarkılarını, türkülerini seslendiriyoruz. Bu dayanışma konserinde de bu türküleri söyleyeceğiz. Bu acıya, yıkıma karşın yeniden doğacak yaşama olan umudumuzu şarkılarımızla dile getireceğiz."

Dengin Ceyhan: Yaraların sarılması için…

"Yaşadığımız felaketin yıkıcı boyutları ve liyakatsiz atamalar sonucu iş bilmeyen insanların yönetici koltuklarındaki basiretsizlikleri, deprem bölgesindeki acı tablonun bir yansımasıdır. Yok olan şehirlerden, kaybedilen on binlerce candan sonra hepimizin görevi toparlanmak adına elimizden geleni yapmaktır. Sadece yardım konserleriyle değil, vakti geldiğinde deprem bölgesine gidip oralarda da işimizi yapacağız. İlk olarak 27 Mart’ta bu buluşmayı gerçekleştirip, devamında da bu yaraların sarılması için vazifemizi yerine getireceğiz."

Yürüyen Merdiven: Yan yanayken güçlüyüz

"Yan yanayken güçlüyüz. Bir araya gelmenin, dayanışmanın, örgütlenmenin, paylaşmanın değerine inanıyoruz, özellikle de bu zor zamanlarda. 27 Mart’ta IF Beşiktaş’ta tüm sanatçı dostlarımız, arkadaşlarımız ve sizlerle hep beraber, yan yana olalım istiyoruz."

Deniz Güngören: Ayrımcılık yapmaya çalışanlara…

"Devletin insanları yapayalnız bıraktığı bu felakette, böyle etkinliklerle dayanışmayı ve depremzedelerin sesini yükseltmeyi, bölgede doğrudan yardıma gitmek kadar önemli buluyorum. Bölgenin, göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge olduğu, bu büyük acının ortasında gözden kaçabiliyor. Bunun üzerinden ayrımcılık yapmaya çalışanlara hep birlikte “güçlüyüz” demek de bence ayrıca önemli."

İsimsiz Orkestra: 27 Mart’ta Beşiktaş’ta iyi insanlarla birlikte yan yana olacağız

"Bizler, İsimsiz Orkestra üyeleri ilk günden beri inanıyoruz ki; insanların dertlerinin çözümü insan dayanışmasındadır. Belki bazı bireysel acılar değil ama toplumsal acılar ancak dayanışmayla dindirilebilir. Devletin dahi yetersiz kaldığı yerlerde dayanışma elzem hale gelir. Bu yüzden deprem bölgesinde yaşayan ve zor durumda olan insanlarımıza bir nebze olsun soluk aldırabilmek için biz İsimsiz Orkestra olarak 27 Mart’ta Beşiktaş’ta iyi insanlarla birlikte yan yana olacağız. Sizler de dayanışmaya katkıda bulunmak isterseniz bizimle birlikte olun, 27'sinde Beşiktaş’ta buluşalım."