Bir çocuğu öldürüp birbirine düştüler: 'Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa'ya 'Mahmud'u öldürttüler' tepkisi

İstanbul’da şiddetli yağmurda Fatih Balat’ta bulunan Çukurbostan parkındaki otoparkta açıkta bırakılan elektrik kabloları nedeniyle akıma kapılarak yaşamını yitiren 14 yaşındaki Mahmud Işıldak’ın ölümünün ardından otoparkı işleten İsmailağa Cemaati’ne yönelik eleştiriler artıyor.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, İsmailağa Cemaati ve cemaatin liderlerinden Seyfettin İnanç’ı hedef aldı.

Ünlü, “İsmailağa ve Seyfettin İnanç, Hafız Mahmud Işıldak’ı öldürttüler!” ifadelerini kullandı. Otoparkta elektrik güvenliği için gerekli önlemlerin alınmadığını söyleyen Ünlü, kaçak akım rölesi bulunmadığı iddiasına dikkat çekti.

Ünlü, açıklamasında, “Otoparkta 500 liralık kaçak akım rölesi koymamış, ondan sonra ‘Oraların hepsini ben yönetirim’ diye ahkâm kesiyor!” diye konuştu.

Ünlü, mensubu olduğu İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölmesinin ardından yaşanan liderlik tartışmaları üzerine cemaatten ayrılmıştı. Ayrılığın ardından da "Kadiri Şeyhi" olmuştu.

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Ne olmuştu?

Olay, 14 Ekim’de Fatih ilçesinde, Çukurbostan Parkı yakınlarında meydana geldi. Şiddetli yağış sırasında 14 yaşındaki Mahmud Işıldak, elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan Işıldak yaşamını yitirdi.

Evrensel'in haberine göre elektrik akımının sorumlusu olan otoparkın, İsmailağa Cemaati tarafından kaçak işletildiği ortaya çıktı. Otoparkta kaçak akım rölesi bulunmadığı ve elektrik kablolarının yeterince korunmadığı gündeme geldi.

İsmailağa Cemaati yaptığı açıklamayla otoparkı 2011’den beri işlettiğini, ancak Fatih Belediyesi’nin altyapısı ve tesisatıyla devraldıkları otoparkta bu süre içinde hiçbir çalışma yapmadığını savundu.

Cemaat, otoparkın işyeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi olarak işletildiğini iddia etse de Sayıştay otoparkın kaçak olarak işletildiğini tespit etmişti.

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