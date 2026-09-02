Bir Böcek hikayesi: Bu gurur CHP ve Yeni Parti yöneticilerine ait…

“CHP bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında, kendini dev bir BÖCEK’e dönüşmüş olarak bulmadı.”

Hikaye ne onlara ne de bu düzene hiç yabancı değildi.

Bugün kelimenin tam anlamıyla iğrenç bir yere bağlanan bu hikayenin en başına dönelim ve düzen siyasetinin nasıl bir çürüme salgıladığına yakından bakalım.

Bir çürüme öyküsü

“Keşke 16 yaşında olsaydın…”

On bir genç kadının işe alınma vaadiyle cinsel istismara uğradığı iddiası sonrası sosyal medyada dolaşıma sokulan bir ifade tutanağında yer alıyor bu sözler.

Ek olarak Böcek’in iki kız kardeşle birlikte olduğu iddia ediliyor, buna dair de ifade tutanakları basına servis ediliyordu.

Bu sözlerin, ifadelerin doğru olup olmadığı bilinmiyor, henüz Böcek’ten bir açıklama da gelmedi.

Ama bu öykü bize yabancı değil, daha önce yaşananları, bu düzenin tüm siyasetçilerinin nasıl bir çürüme içinde olduklarını biliyoruz.

Hatırlayalım...

Böcek’in kendisine ve ailesine ilişkin gündeme gelen “bel altı” iddiaların ardından nasıl itirafçı olduğunu, bu adım sonrasında ailesinden bazı isimlerin nasıl tahliye olduğunu...

AKP iktidarı anlaşılan Böcek üzerinden CHP operasyonlarına, Yeni Parti operasyonlarına devam edecek.

Hedefte Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun olduğu da açık.

Daha bundan birkaç hafta önce İmamoğlu’nun kendisinden 15 milyon avro istediğine yönelik bir “itirafı” yayımlanmıştı Böcek’in, belli ki bu yetmemiş, daha fazlası isteniyor.

Şu ana kadar dava konusu olan isimler arasında bu kadar uzun “itiraflarda” bulunup tahliye edilmeyen tek isim kendisi.

Öyle bir çürüme var ki, ipleri eline alan vurdukça vuruyor ama çürüme öykülerinin bir türlü sonu gelmiyor.

Peki, kimdir bu Muhittin Böcek, CHP içinde nasıl bu kadar etkili hale geldi, bunca rezillik hiç bilinmiyor muydu, kimse mi farkında değildi?

Sorular bunlar…

Sırasıyla yanıtlayalım.

Muhittin Böcek kimdir?

1962 yılında Antalya'da doğdu.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden mezun oldu, sonra iki lisans mezuniyeti daha ekledi yanına.

Belediyenin resmi sitesinde “yaşamı boyunca zirai üretim, ulaşım ve turizm gibi sektörlerde faaliyet gösterdi” deniliyor kendisi için, bir patron yani Böcek.

Siyasete Ekrem İmamoğlu gibi o da Anavatan Partisi’nde başladı.

1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

1999 yerel seçimlerinde ANAP Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi.

Sonra Deniz Baykal tarafından davet edildiği CHP’ye üye oldu.

2019 yılına kadar Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

Sonrasında Millet İttifakı’nın adayı olarak Antalya’da Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi, karar Kılıçdaroğlu’nundu.

Ardından son yerel seçimlerde bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi, bu kez karar Özgür Özel ve İmamoğlu’nundu.

İsimler değişiyor ama o değişmiyordu, herkesin tercihiydi Böcek.

Sonra yeni perde açıldı, 5 Temmuz 2025’te yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla tutuklandı.

Ve 26 yıldır belediye başkanı olan bu düzen siyasetçisi için ortaya atılmayan iddia, gündeme gelmeyen rezillik kalmadı.

Hakkında hangi iddialar gündeme geldi?

Böcek hakkındaki iddialar tüm belediyelerdeki sürece benzer şekilde ilerledi.

İhaleler, rüşvetler, kamu zararı haberleri servis edildi.

Bu süreçte dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Böcek'e sahip çıktı.

Hatta ona itirafçı olması için adam yollandığını, Böcek'in dik durduğunu dile getirdi:

Buradan Muhittin Böcek‘e adam yolluyorlar, ‘CHP’ye iftira at’ diyorlar. ‘Sen bunları söyle. CHP’yi kirlet’ diyorlar. Biz onun peşini bırakmıyoruz ya akılları sıra onlar da buradan Antalya’ya hamle yapıyorlar. Muhittin Bey getirilen iftiranamenin altına yazmış: ‘Mevcut belediye başkanıydım. Adaylığımdan daha doğal bir şey yoktu. Parti ankete baktı, kararını verdi. Beni aday yaptı. Kimseye iftira atamam. Sağlığım el vermiyor ama bu dediğinize de ahlakım el vermiyor.’ Muhittin Bey’e bu ahlaksız teklifi sunanları da onu ve ailesini sağlığıyla sınayanları da Mehmet Murat Çalık‘ı cezaevi hücrelerinde ölüme, kansere karşı savunmasız bırakanları da kalp kapakçığı değişecekken belediye başkan yardımcımızı Paşakapısı’nda yatıranları da Allah’a şikayet ediyorum, millete şikayet ediyorum.”

Peki, neden bunları söylüyordu Özel?

30 Ekim 2025’e, Özel’in yukarıdaki açıklamasından bir gün öncesine gidelim:

Hepinizin bildiği gibi Covid sürecinde 108 gün yoğun bakımlarda kalmıştım. Şu anda günde 15 ilaç kullanarak ayakta durabiliyorum. 4 defa hastaneye sevk edildim, bugünlerde yine hastaneye gitmem gerekiyor. Kas, kilo kaybı, şeker, kalp, tansiyon, prostat, böbrek değerlerim yüksekliği, ciddi akciğer sorunlarım varken asılsız bu haberler beni üzmüştür. Haberde bahsedildiği gibi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili herhangi bir münasebetim olmamıştır.”

Bu sözler Böcek’e aitti.

Yandaş basında yer alan "itirafçı olacak" haberlerine böyle yanıt veriyordu Böcek.

Özel de buradan güç alıp yukarıdaki açıklamayı yapıyordu.

Ancak Böcek belli ki AKP itirafçısı olmaya o zamanlarda karar vermiş...

Akın Gürlek kırılması

Bu ilk pazarlık dönemi ya uzun sürmüş ya da uygun an beklenmişti.

Çünkü Böcek üzerinden asıl hamleler, CHP’ye butlan kararına uzanacak süreçte geldi.

Her şeyin hızla cereyan ettiği geçtiğimiz mayıs ayına gidelim şimdi:

Önce ailesine ilişkin suçlamalar basına servis edildi, sonrasında gelini Zuhal Böcek 3 Mayıs 2026’da tutuklandı.

Bu hamleden sadece üç gün sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir canlı yayında Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında ifadesinin alındığını yine Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlık çerçevesinde ifade verdiğini söyledi.

Gökhan Böcek, adaylık gündemi için babasının talimatıyla Özgür Özel’e en yakın isim olan Veli Ağbaba’ya bir milyon avro verdiğini söyleyerek başlıyordu işe.

Sonrasında Muhittin Böcek’in kendi itirafçılığı geldi.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in talimatıyla hem adaylık hem de kurultay süreci için milyonlarca avro istendiğini, bunun önemli bir bölümünü ilgili isimlere ilettiklerini söylüyordu Böcek.

Bu ifadelerden sonra gelini serbest bırakıldı. Yandaş basın kendisinin de çıkacağını söyledi ancak “malzeme” boldu, sanıyoruz o nedenle tahliye edilmedi.

Hem Böcek’in hem de Yalım’ın kurultay ifadeleri CHP’ye mutlak butlan davasına bakan mahkemeye gönderildi, 21 Mayıs’ta partiye Kılıçdaroğlu kayyımı atandı.

Operasyon tamamlandı yani...

15 milyon avro ifadesi de yetmedi

Belki butlan özgürlüğüne kavuşturur diye düşündü ama o da olmadı.

16 Ağustos tarihinde, yani bundan iki hafta önce bir ifade daha verdi.

İmamoğlu’nun adaylık için kendisinden 15 milyon avro istediğini, bunun 5 milyon avrosunun teslim edildiğini söyledi.

Ancak bu itirafçılığı da yetmedi AKP’ye.

Şimdi de 11 genç kadına yönelik istismarcılığı, fuhuş soruşturması kapsamında önceki gün gündeme getirildi.

İddiaya göre genç kadınlarla para karşılığı cinsel ilişkiye giriyor, bazılarına da belediyede iş vaadinde bulunarak yapıyordu bunu.

Henüz bir açıklama gelmedi bu konuda, ne diyeceği belirsiz.

Kadınların verdiği ifade ise çarşaf çarşaf servis edilmiş durumda.

Sorulması gereken asıl soru

Bu noktada sorulması gereken şey, bu iddiaların doğru olup olmadığı değil, böylesi bir figürün 26 yıldır bu ülkede nasıl belediye başkanlığı yapabildiği; Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel döneminde dönüp dönüp herkesin bu ismin kapısını nasıl çalabildiğidir.

Bu soruların kapsamlı ve karmaşık değil, son derece basit yanıtları var.

Böcek bir arıza değil, bir sapma değil; Böcek bu düzenin ta kendisi.

Düzen siyasetinin tüm renkleri onun gibilerle dolu, biliyoruz.

O, bu düzene yakışan çürümüşlükte bir siyasetçi, itirafçılığı, hırsızlığı, rüşvetçiliği, kadın düşmanlığı ve istismarcılığıyla…

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