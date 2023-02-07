'Bir bebek aracımızda vefat etti, şehir merkezinde yıkılmadık bina çok az'

Adem Metan ve Fulya Öztürk Kahramanmaraş depreminin ardından Adıyaman'daki durumu Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında anlattı.

Medyaradar'da yer alan habere göre, Adem Metan "İkinci deprem Adıyaman'da çok sert hissedildi. Acil yardım lazım, haber alabiliyor musunuz? Çocuğu götürmek için enkazdan çıkardık aracımıza aldık, aracımızda vefat etti. Bir bebek aracımızda vefat etti" dedi.

Metan "Şehir merkezinde yıkılmadık bina çok az. İkinci depremde ayaktaydık düştük" diye konuştu.

Öztürk "Yüzlerce... Adıyaman'da telefon çekmiyor yayına bağlanamıyor kafamızı nereye çevirsek enkazla karşılaşıyoruz. Zar zor indik havaalanına. Şehir merkezi ortada yok. İkinci büyük depremi de yaşadık... Onlarda depreme gittim böylesi bir felaket yaşamadım" dedi.