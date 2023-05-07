Bir aydına veda: M. Ziya Ülkenciler sonsuzluğa uğurlandı

Önceki gün hayatını kaybeden sanat yönetmeni M. Ziya Ülkenciler, İstanbul Sarıyer'deki Bahçeköy Mezarlığı'nda ailesi, yakınları, asistanları, öğrencileri, sinema sektörü çalışanları, 1960 ve 1970'lerden mücadele arkadaşları, üyesi olduğu TKP'den yoldaşları ve sevenlerinin katılımıyla toprağa verildi.

Toprağa verilişinin ardından söz alan kardeşi Doğan Ülgenci, 1960'ların ikinci yarısından itibaren, ağabeyinin, Türkiye devrimci ve sosyalist hareketinin bir neferi olarak çok sayıda fabrika ve işyeri örgütlenmesinde üstlendiği öncü role işaret ederek, bu örgütlenme mücadelesinin işçi sınıfı açısından taşıdığı değeri vurguladı ve ağabeyinin kendisi için bir kardeş olduğu kadar bir öğretmen olduğunun da altını çizdi. Ağabeyinin, 12 Mart ve 12 Eylül'ü de yaşadığını ve en ağır sınavlardan başı dik çıktığını ifade etti. Ağabeyinin sanat ve özellikle sinema alanında çalışmaya başladıktan sonraki hikâyesine çok fazla tanıklık etmediğini, bir araya geldiklerinde daima politik bir gündemleri olduğunu ve ağabeyinin kendisinde bıraktığı izin ve etkinin silinmeyeceğini belirtti.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) adına söz alan Çağrı Kınıkoğlu da, Doğan Ülgenciler'in bıraktığı noktadan alarak, 12 Eylül'le birlikte ülkenin büyük bir karanlığa sokulduğunu ve o karanlığın aydından emekçi halkın kurtuluşu ile ilgili mücadelesinden vazgeçip kendini kurtarmaya bakmayı dayattığını vurgulayarak, Mustafa Ziya'nın bu zorlu dönemde yine de dik durduğunu, yollarının kesiştiği 1999'dan bu yana da hem üyesi olduğu TKP'ye hem de NHKM'ye kattıkları için tüm sevenleri huzurunda hocasına, ustasına, yoldaşına teşekkürü borç bildiğini ifade ederek teşekkürlerini sundu.