Dolar ve avronun yanı sıra altında da büyük yükseliş sürüyor.
Bir ay önce 601 liradan işlem gören altının gramının fiyatı, bugün 930 lirayı geçti.
Altın hafta başında ise 773 liradan işlem görüyordu.
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Bir ay önce 601 lira olan gram altın 930 lirayı geçti
Bir ay önce 601 liradan işlem gören gram altın, 930 lirayı geçti.
Haber Merkezi
Dolar ve avronun yanı sıra altında da büyük yükseliş sürüyor.
Bir ay önce 601 liradan işlem gören altının gramının fiyatı, bugün 930 lirayı geçti.
Altın hafta başında ise 773 liradan işlem görüyordu.