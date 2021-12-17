Bir ay önce 601 lira olan gram altın 930 lirayı geçti

Bir ay önce 601 liradan işlem gören gram altın, 930 lirayı geçti.

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Dolar ve avronun yanı sıra altında da büyük yükseliş sürüyor.

Bir ay önce 601 liradan işlem gören altının gramının fiyatı, bugün 930 lirayı geçti.

Altın hafta başında ise 773 liradan işlem görüyordu.

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