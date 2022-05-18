Bir Avrupa ülkesi daha NATO'ya üyelik tavrını açıkladı

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin NATO üyeliği için başvuruda bulunmayacağı, kendi konumlarının Finlandiya ve İsveç'ten farklı olduğunu söyledi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, "Bizim için durum biraz farklı görünüyor" diyerek, Finlandiya ve İsveç'in on yıllardır süregelen dış politikalarındaki duruşlarını değiştirerek NATO'ya üyelik başvurusu yaptıklarını, lakin Avusturya'nın tarafsızlık statüsünü koruyacağını belirtti.

Reuters'in haberine göre Schallenberg, doğalgazının yüzde 80'ini Rusya'dan sağlayan ülkesinin, Ukrayna'ya askeri silah yardımından ziyade insani yardım sağlamaya devam edeceğini söyledi. Avusturya Dışişleri Bakanı, "Büyük çapta yardım ediyoruz, ancak savaş mühimmatı değil ve Ukrayna'ya yapılan yardımın yalnızca savaş mühimmatına indirgenemeyeceğini düşünüyorum" diyerek insani yardıma devam edeceklerini açıkladı.