Bir aşiret daha CHP'ye katıldı, Kılıçdaroğlu aşiretin liderine rozet taktı

CHP bir süredir Kürt illerinde AKP'den doğan boşluğu doldurma gayreti içinde. CHP'de Kılıdaroğlu'nun talimatıyla kurulan Doğu Masası uzunca bir süredir Kürt illerinde aşiret reisleriyle ve eski AKP'li Kürt ailelerle temaslar halinde.

Görüşmeler sonucunda bugün, Hakkari'deki Diri aşireti liderleri CHP Genel Merkezin'de ağırlanarak takılan rozetlerle birlikte partiye katıldılar. Diri aşireti AKP'ye verdiği destekle biliniyordu.

Özellikle Hakkari Yüksekova ve Esendere'de etkili olan aşiret, lideri olarak tanınan Faris Diri'nin rozet takmasıyla CHP'ye geçmiş oldu.

Kılıçdaroğlu ve heyetinin genel merkezde, makamında konuk ettiği aşiret reisleriyle yapılan görüşmede CHP Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Parti Meclis Üyesi ve Doğu Masası Koordinatörü Devrim Barış Çelik yer aldı.

Daha önce de benzer çalışmalar kapsamında görüşülen aşiretlerden Muş’ta 2015'te AKP milletvekili aday adayı olan Fatih Cengiz, Badikan aşiretine mensup 2 bin 500 kişiyle birlikte CHP’ye katılmıştı. Son olarak bölgenin en büyük aşiretlerinden olan ve aşiretlerinin nüfusunun 2 milyona yakın olduğunu ifade eden Ertuşi lideri İskender Ertuş, CHP’ye katılmıştı.