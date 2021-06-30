'Bir adım bile geri atmayacağız, çok daha fazlasını alacağız'

İstanbul Sözleşmesi, 20 Mart gecesi bir Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye açısından hükümsüz sayıldı. Sözleşme gereği bu karar 1 Temmuz itibariyle geçerli hale geliyor.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, bugün "Bir adım bile geri atmayacağız, çok daha fazlasını alacağız" manşetiyle çıktı.

Gazetenin manşet tanıtım yazısı şöyle:

"İstanbul Sözleşmesi, 20 Mart gecesi bir Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye açısından hükümsüz sayıldı. Sözleşme gereği bu karar bugün itibariyle geçerli hale geliyor.

Sözleşme’den çıkılması kararını alan makamın bu kararı alma yetkisi yok. Yani karar haksız olduğu kadar hukuksuz da… Ancak mesele bir gece yarısı kararından, hak, hukuk, makam ve yetki tartışmasından ibaret değil.

AKP sözleşmeye karşı en az iki yıldır sistematik ve örgütlü bir çalışma yürütüyor. Nasıl mı?"

Boyun Eğme'yi fotoğrafa tıklayarak okuyabilirsiniz

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