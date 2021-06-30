Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, bugün "Bir adım bile geri atmayacağız, çok daha fazlasını alacağız" manşetiyle çıktı.
Gazetenin manşet tanıtım yazısı şöyle:
Haber Merkezi
'Bir adım bile geri atmayacağız, çok daha fazlasını alacağız'
İstanbul Sözleşmesi, 20 Mart gecesi bir Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye açısından hükümsüz sayıldı. Sözleşme gereği bu karar 1 Temmuz itibariyle geçerli hale geliyor.
Haber Merkezi
Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, bugün "Bir adım bile geri atmayacağız, çok daha fazlasını alacağız" manşetiyle çıktı.
Gazetenin manşet tanıtım yazısı şöyle: