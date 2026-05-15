Bir ABD utanmazlığının öyküsü: Raul Castro hakkında iddianame hazırlayacaklarmış!

Bir ABD Adalet Bakanlığı yetkilisi, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Raul Castro hakkında iddianame hazırlamayı planladığını söyledi.

Bir büyük jüri tarafından onaylanması gereken olası iddianamenin zamanlamasının henüz netlik kazanmadığı belirtilirken, yetkili iddianamenin "yakın" göründüğünü dile getirdi.

CBS adlı ABD haber kanalı, daha önce, “Davanın Küba'nın 1996 yılında insani yardım grubu ‘Brothers to the Rescue’ (Kurtuluş Kardeşleri) tarafından işletilen uçakları düşürmesiyle ilgili olduğunu” bildirmişti.

Peki, kimdir bu Brothers to the Rescue?

Küba’daki ABD kuklası rejimi deviren Devrim sonrası ABD’ye kaçan ve burada doğrudan ABD hükümetinin beslemesiyle Küba’ya yönelik terör faaliyetleri yürüten mafyatik bir gruptan söz ediyoruz.

1996 yılında Küba’nın bu çetenin uçaklarını düşürdüğü doğru. Düşürülen iki ayrı uçakta toplam 4 çete üyesinin öldüğü de doğru.

ABD’nin iddiası, hiçbir uyarı yapılmadan sivil uçakların vurulduğu yönünde.

Ancak bu iddianın hiçbir karşılığı yok.

Daha önce de Küba’nın hava sahasını ihlal eden bu grup, Küba Hükümeti tarafından defalarca uyarılmıştı.

Üstelik Küba, ihlallerin sürmesi durumunda uçakların düşürüleceğini de açık açık ilan etmişti.

Küba hava sahasını ihlal edip, Küba üzerine binlerce karşı devrimci ABD bildirisi atan söz konusu grup, 1996 yılındaki son ihlalinde yine uyarılara kulak asmayınca Küba tarafından düşürülmüştü.

Yani ABD, kendisi tarafından bilinçli olarak Küba’da terör faaliyetleriyle görevlendirilen bir grubu bile bile ölüme göndermişti.

Şimdi aradan geçen 30 yılın ardından, sayısız kez başarısızlığa uğrayan terör faaliyetlerinden birini, Raul’u yargılamak için kullanmaya çalışmak son derece gülünç bir hamle olarak kayıtlara geçecek gibi görünüyor.