BioNTech'te 3. doz kararı yarın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yarın yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Koca, “Biontech sonrası üçüncü doz gerekli mi? Gerekiyorsa ne zaman yapılır ve kimlere yapılmalı? Yarın Bilim Kurulu’nun gündem konularından bir tanesi de bu madde olacak” dedi.

Okullarda PCR taraması sonuçlarıyla ilgili de Koca, "Tarama sonuçları çıktı. Belli aralıklarla devam etmek istiyoruz. Taramalarda toplumda farklı olarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. Tedirgin olunacak bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Okulların özellikle salgın sebebiyle kapalı olma ihtimalini vatandaşımız artık düşünmemeli bu sorulmamalı salgın okulların kapanma sebebi olmayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca "Şu an için gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılmasının olmadığını söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.