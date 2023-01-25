Almanya menşeli Bild gazetesinin, merkezi Mainz'de bulunan biyoteknoloji firması BioNTech'in Almanya'yı terk edeceği iddiası yalanlandı.

BioNTech Kurumsal İletişim Başkan Yardımcısı Jasmina Alatovic, yaptığı açıklamada, Bild gazetesinin haberinin doğru olmadığını bildirdi. Alatovic, "Düzeltilmesini istedik. İngiltere'de ek yerler planladığımız doğrudur. Bunun BioNTech'in Almanya veya dünya çapındaki konumları üzerinde hiçbir etkisi yoktur" dedi.

Bild gazetesinde "Korona kahramanları bile ülkeyi terk ediyor" başlığıyla yer alan haberde, Covid-19 aşısını ilk geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin, şirketleri BioNTech'i Almanya'dan taşıma kararı aldığı iddia edilmişti. Yine aynı haberde, BioNTech'in üretim ve AR-GE projelerini Almanya Mainz'den İngiltere'ye taşıma kararı aldığı öne sürülmüştü.

BioNTech, 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İngiltere'de kanser tedavisi için bir AR-GE merkezi kurulmasına yönelik İngiltere Sağlık Bakanlığı ile anlaştığını bildirmişti. (AA)