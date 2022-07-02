Binlerce yurttaş Sivas'ta buluştu: 'Sivas'ın ışığı sönmeyecek!'

2 Temmuz 1993 yılında gericilerin vahşice saldırısı soncunda 33 aydın ve 2 otel görevlisinin katledilmesinin 29. yıl dönümünde yurttaşlar yine bir araya geldi.

Olayın yaşandığı Madımak Oteli önünde bir araya gelen yurttaşlar "Sivas'ın ışığı sönmeyecek!" dedi. Madımak Oteli'nin yanında kurulan kürsü önünde Alevi Dernekleri semahlar dönerken yapılan konuşmalarda "katliamın bugün farklı biçimlerde devam ettiği ve hesabının bir gün mutlaka sorulacağı" ifade edildi.

'Yakılan sadece insanlar değil, cumhuriyetti'

Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Başkanı Cuma Elçi yaptığı konuşmasında işsizliğe, kadın cinayetlerine, çevre talanına değinirken yaşanan her sorunda gericiliğin izinin olduğunu belirtti. Sivas'ın hesabını soracaklarını ve zaman aşımını asla kabul etmeyeceklerini ifade eden Elçi, "Bakın biz buradayız, yan yanayız ve kol kolayız. Birlikte mücadele ediyoruz. Onlar korksun" dedi.