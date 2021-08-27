Binlerce servis şoförü adayının madde bağımlılık testi pozitif çıktı

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Barış Yıldırım dünkü UKOME Ağustos ayı toplantısında yaptığı konuşmada 18 bin okul servis aracının 6 Eylül'de trafiğe çıkacağını, servislerle taşınacak öğrenci sayısının 324 bin olduğunu belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi almak için başvuran kişilere alkol ve uyarıcı madde testi yaptıklarını açıklayan Yıldırım, “Bu kapsamda bugüne kadar 141 bin 350 şoför adayına test yapıldı. Test yapılan bu kişilerden 5 bin 315'i testi maalesef pozitif çıktı" dedi.