Binlerce markette satılan peynirde ölümcül bakteri bulundu: Aynı gün üretilen diğer ürünler hâlâ raflarda

Süt üreticisi Tahsildaroğlu’nun "Kırık Beyaz Peynir" ürününde hayati tehlike yaratan listeria bakterisi tespit edildi. Skandal, kanser hastası bir vatandaşın zincir marketten aldığı peyniri yedikten sonra zehirlenerek hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıktı.

16 Haziran’da vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin paketlerinden numune alarak inceleme başlattı. Yapılan analizlerde ürünün içinde listeria bakterisi olduğu kesinleşti. Sözcü’ye konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, riskli parti numarasına sahip tüm ürünlerin marketlerden toplatılarak imha edildiğini bildirdi.

Aynı gün üretilen diğer ürünler için adım atılmadı

Bakanlık imha kararını uygulatırken, firma tarafından farklı parti numarası taşıyan ancak bakteri tespit edilen ürünle aynı gün üretildiği belirlenen diğer süt ürünlerinin satışına yönelik herhangi bir kısıtlama getirilmedi. Aynı fabrikada ve aynı gün banttan inen diğer ürünlerin market raflarında satışının sürmesi, halk sağlığı açısından endişe yaratmaya devam ediyor.

Listeria bakterisi kimler için tehlikeli?

Az pişmiş etlerde, taze sebze-meyvelerde ve pastörize edilmeyen süt ürünlerinde görülebilen listeria bakterisi hamileler, bebekler, yaşlılar, kronik hastalar ve bağışıklığı zayıf bireyler için ölümcül riskler barındırıyor.

Sağlıklı yetişkinler tarafından hafif mide bulantısı veya gribal enfeksiyonla atlatılan bu bakteri, kanser hastası vatandaş örneğinde olduğu gibi hassas bünyelerde hayati tehlikeye yol açabiliyor.

Doktorlar, ateş, üşüme, baş ağrısı, ishal, kas ağrıları, bilinç bulanıklığı ve denge kaybını listeria bakterisinin temel belirtileri olarak sıralıyor.

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