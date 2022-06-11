On binlerce genç İzmir Marşı'nı söylemişti: Dj Ersin'in programı iptal edildi

Son dönemdeki bahar şenliği ve konser yasaklarına rağmen Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin bahar şenliğinde büyük bir kitle bir araya gelmiş, on binlerce genç neredeyse alana sığmamıştı. Gençler hep bir ağızdan "İzmir Marşı"nı söylemişti.

Görüntülerin ardından Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, önceden duyurusu yapılmasına rağmen mezuniyet şenliğinde DJ Ersin Show'u sahneye çıkarmadı.

Gazeteci Batuhan Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erciyes Üniversitesi'nde yaklaşık 100 bin gencin hep bir ağızdan İzmir Marşı söylemesi sonrası olanları merak ediyor musunuz? Birileri küplere binmiş! Ankara'dan gelen telefonla, Kayseri Üniversitesi'nin dünkü etkinliğinde İzmir Marşı söyleyecek kişi sahneye çıkarılmadı" diye yazdı.

Çolak, "Dj Ersin Show adıyla programa katılacak kişinin sahnesi iptal edildi. Hem de önceden duyurulmasına rağmen! Çünkü Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde İzmir Marşı'nı öğrencilere çalıp, söyleten kişi kendisiydi. Gençlerin milli duygularından, Atatürk sevgisinden bile rahatsızlar" ifadelerini kullandı.