On binler AKP'nin sokak hayvanlarını öldürme planına karşı meydanlarda: 'Yaşatan yasa istiyoruz'

Hayvan hakları savunucuları, bugün yurdun dört bir yanında “uyutma” adı altında sokak hayvanlarının öldürülmesini teklif eden AKP'yi protesto etti.

20'den fazla kentte düzenlenen eylemlerde "Öldüren değil, yaşatan yasa istiyoruz" denildi. "Adalet Mitingi" adı verilen buluşmalarda on binlerce yurttaş tekliften vazgeçilmesini talep etti.

Konuya dair kanun teklifi henüz Meclis'e sunulmuş değil. AKP'li kurmayların paylaştığı bilgilere göre, sahipsiz sokak köpekleri barınaklarda toplanılıp 30 gün içinde sahiplenilmemeleri durumunda enjeksiyonla öldürülecek. Barınakların kapasitesi yeterli olmadığından öldürülen hayvanların yerine yenileri toplanılacak ve aynı işlem 30 gün sonra yine toplanıp sahiplenilmeyen hayvanlar için tekrar edilecek.

Düzenlemeye karşı hayvan hakları savunucuları köpeklerin toplatılmasına engel olacaklarını, veterinerler de öldürülmelerine izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Tepkiler üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "barınaklardaki hayvanlar sahiplenilirse 'sonraki adıma' ihtiyaç kalmayacağını" söyledi. "Sonraki adım"ın ne olduğunu ise dillendirmedi.

Teklifin içeriği muğlaklığını korurken iktidara geri adım attırmak isteyenler bugün ses yükseltti.

'Kanun layıkıyla yerine getirilseydi bugün burada olmazdık'

Eylemlerin İstanbul'daki adresi Yenikapı oldu. Mitinge hayvan hakları dernekleri, siyasi partiler ve hukukçuların yanı sıra birçok kentten yurttaşlar da katıldı.

İlk konuşmayı yapan Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu Başkan Yardımcısı Jale İyem, hayvanların katledilmesine izin vermeyeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Çözüm yolları hayvanları ve tüm canlıları katletmek değil. Neden hayvanları kısırlaştırmak yerine öldürmeyi planlıyorsunuz? Hayvan severlere 'sahiplenin' diyorsunuz ama belediyelerde buna dair hiçbir çalışma yapmıyorsunuz. Hayvan severler, hayvanları korumak için ellerinden geleni yapacaklar. 20 yıldır 5199 sayılı Kanun layıkıyla yerine getirilseydi bugün burada olmazdık. Bütün canlıları koruyacağız.”

İstanbul Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Erdoğan'ın sözleri yuhalandı

Hayvanları Koruma Federasyonu Başkanı Nihal Kasa ise "En büyük sorun, belediyelerin kısırlaştırma merkezi kurmamış olmasıdır" dedi ve etkin bir kısırlaştırma yapılmadan atılacak herhangi adımın sonuç vermeyeceğini söyledi.

Mitingdeki sinevizyon gösteriminde yer verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları katılımcılar tarafından yuhlandı. Kürsüden yuhlama yapılmaması yönünde uyarı gelse de bu eylemcileri durduramadı.

İstanbul Fotoğraf: soL

'Yaşatan yasa istiyoruz'

AKP'nin girişimi Ankara'da Anadolu Meydanı’nda protesto edildi. Burada yapılan açıklamada, “Devlet Yaşatır. Herkesin de bildiği gibi sokak hayvanları konusunda hazırlanan yasa bir cinayet, bir katliamdır. Katliamın adını yumuşatıp uyutma demek büyük bir devlete yakışmaz. Devlet öldürmez, yaşatır. Yaşatan yasa istiyoruz" denildi.

Ankara Fotoğraf: ANKA

Veterinerler: Vicdani ret hakkımızı kullanacağız

İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na yürüyüşle başlayan miting, “AKP istifa” sloganlarıyla devam etti.

Mitingde veterinerler adına konuşma gerçekleştiren Berna Bostanbaşı, köpekleri uyutmayı reddettiklerini söyleyerek, “Ötenazi yapmayı vicdani ret hakkımızı kullanarak reddediyoruz" dedi.

İzmir Fotoğraf: İz Gazete

'Hiçbir canlının yaşam hakkı elinden alınamaz'

Yediler Parkı’nda toplanan Eskişehirliler, "Hiçbir canlının yaşam hakkı elinden alınamaz" dedi. Topluluk adına açıklama yapan Nurettin Aldemir, “Bunun adı cinayettir. Siz bunu yaparsanız sokak hayvanlarına işkence edenlere, öldürenlere; kısmen bile olsa bu nedenle ceza verilenlere ne diyeceksiniz? Onlardan ne farkınız kalacak” diye sordu.

Eskişehir Fotoğraf: ANKA

Sivas Fotoğraf: Sivas İrade Gazetesi

Antalya Fotoğraf: Akdeniz Gerçek