Bingöl'deki orman yangını beş gündür devam ediyor: 'Maalesef bir umursamazlık var'

Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Topraklı Köyü yakınında 5 gün önce başlayan orman yangını henüz söndürülmedi.

Duvar'dan Fatma Keber'in haberine göre; Kiğı Dernekler Birliği (KİDEB) sözcüsü İbrahim Kudiş, nasıl çıktığı henüz belirlenemeyen orman yangınına müdahale hakkında, "Maalesef bir umursamazlık var" dedi.

'Bu bölgenin coğrafi yapısı çok önemsenmiyor'

Kudiş, "Yangının söndürülmemesine dair herkesin bir sebebi, gerekçesi var. Örneğin orman şefi diyor ki, 'biz karadan ulaşamıyoruz.' Şu anda kısmen müdahale etmeye başlamışlar ama çok da yaklaşamıyorlar. Dolayısıyla insan gücüyle söndürülecek bir bölge değil, havadan müdahale edilmesi lazım" diye konuştu.

Şimdiye kadar yangına havadan müdahalenin gerçekleşmediğini belirten Kudiş, "Dün biraz söner gibi olmuştu ama bugün tekrar alevlenmiş. Bu bölgenin coğrafi yapısı çok önemsenmiyor. Halbuki doğa bir bütündür. Burada da canlılar var. Maalesef bir umursamazlık var" dedi.

Yangının basında yer bulması ile kısmen harekete geçildiğini ifade eden Kudiş, müdahale için yeterli personelin olmadığı yönünde kendilerine gerekçe iletildiğini söyledi. Kudiş, "Buradaki orman şefliği personeli yok. Bingöl'den ya da başka yerden müdahale edilmesi lazım. Oradan da destek henüz gelmemiş. Gerçek şu ki, yangın 5 gündür sürüyor ve söndürülmediği için büyüyor" ifadelerini kullandı.

Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

Yangının sürdüğü bölgeye yakın köylerden olan Eskikavak Köyü'nde ikamet eden Çayan Cahit Angay ise şunları söyledi:

"Yangına gitmek isteyen sivil şahısları da doğru düzgün bırakmıyorlar, engelleme durumu var. Bir de yetmezmiş gibi doğru düzgün bir müdahale yapılmıyor. Havadan müdahale gerekiyor. O bölgenin altında baraj var, oradan bir helikopterle falan su alıp çok rahat bir şekilde söndürebilir.

Bölge bildiğimiz kadarıyla askeri güvenlik alanı olarak geçiyor. O yüzden de oraya bir ulaşım yok. Yangın bizim tarafımıza doğru geliyor. Mezralar, evler var. Eğer söndürülmez ve buralara kadar gelirse büyük sıkıntı olur."