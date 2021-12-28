'Bingöl'de şeriatçı grup polisle çatıştı' iddiası

Bingöl'ün Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Tevhid Kitabevi'ne polis tarafından baskın düzenledi. Gerici örgütlere yakın olduğu iddia edilen kitabevinin medrese olarak da kullanıldığı öne sürüldü.

Kitabevini mühürlemek için gelen polislerle bölgeye yığılan gruplar arasında başlayan tartışma kısa sürede çatışmaya dönüştü.

Çıkan arbede üzerine polisin havaya ateş açtığı görüldü. Akşam saatlerinde Bingöl merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşanan olaya ilişkin gözaltı olup olmadığıysa henüz bilinmiyor.