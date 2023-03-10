Bingöl'de riskli olduğu tespit edilen kapalı cezaevi boşaltıldı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, yazılı açıklama yaparak deprem kuşağında yer alan kentte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatlarıyla Adalet Bakanlığı'na bağlı tüm kamu kurum ve kuruluş binalarında olası bir depreme dayanıklılık açısından çalışma başlatıldığını aktardı.

Ümit Uslu, "500 kişi kapasiteli Bingöl M Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu hizmet binasının, can ve mal güvenliğini temin amacıyla boşaltılmasının uygun olduğu kanaatine varılmıştır" dedi.

Uslu, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Cumhuriyet Başsavcılığımızca yetkili mercilere derhal inceleme yaptırılmıştır. Yapılan değerlendirmede, 1992 yılında hizmete giren, 500 kişi kapasiteli Bingöl M Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu hizmet binasının, can ve mal güvenliğini temin amacıyla boşaltılmasının uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Adalet Bakanımızın talimatı ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce alınan bu kararda ceza infaz kurumumuzda bulunan tüm vatandaşlarımızı güvenliği ön planda tutulmuş olup, bu kapsamda Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan 72 tutuklu ve 191 hükümlü 9 Mart'ta kapasite, müsaitlik durumuna göre yakın, çevre illerde bulunan cezaevlerine sevk edilmiştir." (AA)