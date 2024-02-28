Bingöl'de çığ düştü: 1 kişi yaşamını yitirdi

Bingöl'ün Genç ilçesinde çığ altında kalan kişinin cesedine ulaşıldı.

Yakınları, gece 112 Acil Çağrı Merkezine, Ekrem Canlı'nın (64) Yenisu köyü mevkisinde çığ altında kaldığı, Canlı'nın telefonuna dün sabahtan beri ulaşamadıkları ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu 4 çocuk babası Ekrem Canlı'nın cesedine ulaşıldı.

Canlı'nın cenazesi otopsi için Genç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

AA'nın haberine göre Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, gece itibarıyla ekiplerin bölgeye intikal ettiğini, saat 02.00'ye kadar çalışmaların sürdüğünü, olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmalara ara verildiğini, saat 06.00 civarında tekrar arama çalışmalarına başlandığını belirtti.

Usta "Ekrem kardeşimizin bedenine ulaşıldığına ilişkin bilgi geldi. Çığın altından çıkarılması çalışmaları devam ediyor. Çalışan ekiplerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.