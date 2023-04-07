Bingöl'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'de saat 11.29'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını açıkladı.
AFAD'ın duyurusuna göre, depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Sarsıntının Kayseri, Muş gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Bingöl, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün uyardığı bölgeler arasında yer alıyordu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 7, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Merkez (Bingöl)
Tarih:2023-04-07
Saat:11:29:36 TSİ
Enlem:39.06 N
Boylam:40.358 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/2pJ0z3Dhmk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi