Bingöl'de 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Bingöl Merkez'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'de saat 11.29'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını açıkladı.

AFAD'ın duyurusuna göre, depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Sarsıntının Kayseri, Muş gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Bingöl, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün uyardığı bölgeler arasında yer alıyordu.