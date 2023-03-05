Merkez üssü AFAD tarafından Bingöl'ün Genç ilçesi olarak duyurulan bir deprem meydana geldi.
AFAD 23.59'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. Deprem 14.27 km derinlikte gerçekleşti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 23.59'da merkezi Bingöl'ün Genç ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Merkez üssü AFAD tarafından Bingöl'ün Genç ilçesi olarak duyurulan bir deprem meydana geldi.
AFAD 23.59'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. Deprem 14.27 km derinlikte gerçekleşti.