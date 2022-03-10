Binden fazla köy yolu ulaşıma kapandı

Ardahan, Kars, Erzurum, Muş ve Ağrı başta olmak üzere ülkenin doğusunda yaklaşık 1500 köy yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Haber Merkezi

Dün akşam itibariyle başlayan etkili kar yağışı nedeniyle bir çok köy yolu trafiğe kapandı. Bin beşyüz kadar köy yoluna erişim sağlanamıyor. 

Karayolları ekiplerinin çalışmalara başladığı belirtilirken kar yağışının etkili olduğu Kars, Ardahan, Erzurum, Muş ve Ağrı başta olmak üzere bir çok ildeki köy yolunun açılması bekleniyor. Erzurum merkezde sabah saatlerinde yağan karın 15 cm'yi geçtiği  ise gelen diğer bilgiler arasında. 

Bazı yerelliklerde eğitime bir günlük ara verilirken şehir merkezlerinde toplanan karlar belediye ve İl Özel İdaresi araçlarıyla şehir dışına tahliye ediliyor. 

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