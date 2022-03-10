Nevşehir'de kamyon ve TIR çarpıştı: 1 ölü

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde aşırı yağış ve buzlanma nedeniyle, Üç Güzeller mevkiinde Çetin K.'nın kullandığı plakalı TIR'la karşı şeritten gelen Ali Osman Demirkan'ın kullandığı kamyon çarpıştı.
Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Demirkan araç içerisinde sıkışırken, olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri Demirkan'ı sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyon sürücüsü Ali Osman Demirkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ürgüp-Nevşehir karayolu Ortahisar mevkiinden itibaren trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi. (İHA)