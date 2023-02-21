Binası yıkılan müteahhit, kaçak inşaatı 12 bin lira 'ceza' ödeyerek tamamlamış

Depremzede olarak yerleştiği 5 yıldızlı otelde gözaltına alınan, yıkılan Kule Apartmanı müteahhidi Ömer Cihan’ın ruhsata aykırı çıkmalar yaptığı ancak 12 bin lira ödeyerek inşaata devam ettiği ortaya çıktı.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre 2017 yılında Hatay'da yargıya taşınan inşaata ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda bodrum ve çatı katlarının projeye aykırı inşa edildiği belirlendi. Ayrıca yapının ruhsat verilen projesinden farklı olarak yeni katlar çıkıldığı fark edildi.

Binanın müteahhidi Ömer Cihan imar kirliliği suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı ama indirim uygulanarak cezası 10 aya düşürüldü. Bu süre de 12 bin lira adli para cezasına çevrildi.

Cezayı veren hakim ve savcı şikayet edildi

Binanın 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılmasının ardından 5 yıl önce Cihan'a dava açan avukatlar, bu defa sadece 12 bin lira para cezası veren hakim ve savcıyı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna şikayet etti.