Binali Yıldırım'ın kardeşi Kızılay'ın 'gizlice' kongreye götürüldüğünü duyurdu

Daha önce Kızılay İstanbul İl Başkanı iken görevden alınan ancak mahkeme kararıyla kayyum olarak geri dönen Binali Yıldırım’ın kardeşi İlhami Yıldırım, Kızılay’ın gizlice olağanüstü Tüzük Kurultayı yapacağını .

Yıldırım, konuya ilişkin Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “26 Ağustos’ta Türk Kızılayı olağanüstü ‘Tüzük değişikliği’ kongresi varmış. Önceden (yapılan tüm kongrelerde) Genel Merkez tüm delegeleri tek tek arar organize olur, delegelere kongrenin gündemi ve içeriği gönderilirdi. Ama şu anda kongreye bir hafta kaldı ama hiçbir şeyden haberimiz yok. Beni Takip eden Genel Merkez delegelerimiz vardır belki, en azından ben bir kaçına duyurmuş olayım” dedi.

Odatv’nin haberine göre, İlhamı Yıldırım’ın Kızılay Başkanı olmasına bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan müsaade etmemişti.

Yıldırım’ın yaptığı paylaşım ile bir kez daha Kızılay’a talip olduğu ifade edildi.