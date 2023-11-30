Binali Yıldırım'ın 2019 seçimlerindeki harcamaları İBB'ye ödetilmiş

AKP'nin 2019'da yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Binali Yıldırım'ın bir haftada 3 milyon 587 bin TL’lik seçim harcamasının belediye iştiraki şirketler tarafından karşılandığı ortaya çıktı.

İBB'de AKP döneminin sona ermesinin ardından İBB müfettişlerince yolsuzluk dosyaları hazırlanmış, bu dosyalara İçişleri Bakanlığı tarafından el konulmuştu.

El konulan yolsuzluk dosyalarına ulaştığını duyuran halktv.com.tr'den Ali Macit'in haberine göre, 2019 seçimlerinde AKP’nin İBB Başkanı Adayı Binali Yıldırım adına İBB’nin iştirak şirketlerinin kullanıldığı tespit edilen dosyada toplam bir haftada 3 milyon 587 bin TL’lik harcama yapıldığı belirtildi.

İBB'nin iştirak şirketlerinin Yıldırım için bir haftada yaptığı harcamalar şöyle sıralandı:

- İSFALT A.Ş, ve İSKİ, 24 Mart 2019’da, 5 bin 500 kişiye 550 bin TL’lik yemek verdi.

- Ertesi gün İSTGÜVEN A.Ş, 3 bin 825 kişiye 383 bin TL’lik, 26 Mart’ta İSKİ ve İGDAŞ 3 bin 250 kişiye yemek verdi ve bu yemeğe 354 bin TL ödendi.

- 27 Mart’ta İSPER ve BELBİM 2 bin 850 kişiye, 285 bin TL’lik yemek verdi.

- 28 Mart’ta Boğaziçi Yönetim, 4 bin kişiye 400 bin TL’lik ve 29 Mart’ta İSTGÜVEN 5 bin kişiye 500 bin TL’lik yemek verdi.

- Seçimden bir gün önce ise İSPER, 11 bin 250 kişiye 1 milyar 250 bin TL’ye, il ve ilçe teşkilatlarına sandviç aldı.

Etkinliklerdeki açıklama kısmında “seçim sabahı ilçe teşkilatlarına verilen sandviçler, vefa buluşma yemeği, Binali Bey'in korumaları” gibi ifadeler yer aldı.

Yine 2019 yılında İBB’ye ait Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi, Galata Kulesi, Hıdiv Kasrı, Miniatürk, Çadır Köşk, Malta Köşkü, Beyaz Köşk, Küçük Çamlıca, Gülhane, Paşa Limanı, Sarı Köşk gibi mekanların usulsüz kullanıldığı belirlendi.