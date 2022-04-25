Binali Yıldırım'dan yurt dışına gitmek isteyen gençlere: Davulun sesi uzaktan hoş gelir

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Buluşması'nda konuştu.

Yurt dışına gitmek isteyen gençlere ilişkin konuşan Yıldırım, "Birçok gencimiz yurt dışında gidip yerleşmek istiyormuş. Ancak davulun sesi uzaktan hoş gelir. Yurt dışında da bulunmuş bir büyüğünüz olarak söylüyorum, bir müddet hoşunuza gidiyor ama orada ülkenizden daha zor şartlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ayrımcılığa tabi tutuluyorsunuz, hiçbir şekilde sizi kabul etmiyorlar" dedi.