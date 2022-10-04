Binali Yıldırım'dan üniversite öğrencilerine: İş konusuna kafa yormayın

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Düzce Üniversitesi’nin akademik yılı açılışına katıldı.

Üniversite tarafından 'Fahri Doktora’ unvanı verilen Yıldırım, açılış töreninde yaptığı konuşmada "Mezun olursak ne olacak, nerede iş bulacağız, bulmayacak mıyız gibi konulara kafanızı yormayın. Nasıl olursa o önünüze gelecek. Şimdiden hiçbir çözümü olmayan konular üzerine kurgu yaparsanız ancak ve ancak enerjinizi azaltırsınız. Moral değerlerinizi azaltırsınız. O yüzden öğrenciliğin gerektirdiği neyse onu dolu dolu yaşamınızı istiyorum" dedi.

'Üniversiteye geçişte en fazla erişimi sağlayan ülke Türkiye'

Türkiye’nin üniversiteye erişim açısından dünyada birinci sırada olduğunu söyleyen Yıldırım şunları kaydetti:

"Yani orta öğretimden üniversiteye geçişte en fazla erişimi sağlayan ülke Türkiye’dir. Bu son 20 yılda bu hale geldi. Bugün 1 milyon civarında mezun var, 1 milyon civarında da üniversitemizde kontenjan var. En güzel tarafı da kız öğrencilerimizin üniversiteye erişimi biz geldiğimizde yüzde 13'tü, bugün itibarıyla yüzde 49’a ulaşmış durumda."

Hastaneye kaldırıldı

Öte yandan Binali Yıldırım'ın üniversitede düzenlenen törenin ardından kendini rahatsız hissetmesi üzerine üniversite hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi. Serum verilen Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu ve bir süre dinleneceği öğrenildi.