Bakan Varank LGBT'leri hedef aldı: Aile mefhumunun altını oymaya devam ederseniz...

LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi Açılış Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, LGBT'leri hedef alarak "Siz ne yapıyorsanız yapın ama cinsiyetsizliği dayatırsanız, aile mefhumunun altını oymaya devam ederseniz biz de kimseye eyvallah demeyiz" dedi.

LC Waikiki yönetiminin geçtiğimiz yıllarda çalışanlarına gönderdiği e-postada LGBT’leri andırdıkları gerekçesiyle gökkuşağı, tek boynuzlu at gibi figürlerin kullanılmaması gerektiğini belirtmesi hakkında konuşan Varank, "Dünyada bir LGBT dayatması varken, bir cinsiyetsizlik dayatması varken LCW Waikiki'nin bu inisiyatifi almasını ben çok değerli buluyorum" dedi.

Varank'ın konuşmasında ilgili kısım şöyle:

"Grup çalışanlarına elektronik posta göndermiş ve demiş ki, 'Lütfen ürünlerimizde LGBT çağrışımı yapan işaretleri kullanmayın. Bunlarla ilgili ürünleri üretmeyen çünkü bizim hassasiyetlerimiz var, sorumluluğumuz var.' Evet, dünyada bir LGBT dayatması varken, bir cinsiyetsizlik dayatması varken LC Waikiki'nin bu inisiyatifi almasını ben çok değerli buluyorum ve kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Kimse kusura bakmasın. Siz ne yapıyorsanız yapın ama cinsiyetsizliği dayatırsanız, aile mefhumunun altını oymaya devam ederseniz biz de kimseye eyvallah demeyiz. Bunun karşısında dururuz. Böyle markaların gerisinin geleceğine de ben inanıyorum. Biz aileyi savunmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz."