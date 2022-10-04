Bakan Varank: İhracat hamdolsun 252 milyar doları aştı

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde faaliyet gösterecek Yalova Nitelik İstihdam Merkezi ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Test-Kalibrasyon Merkezi temel atma törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamalarda bulundu.

Varank, “İhracat rakamları son dönemdeki ivmeyle hamdolsun 252 milyar doları aştı. Biz bu rakamları petrol satarak mı yakaladık, doğalgaz ihracatı mı yapıyoruz, tabii ki hayır. Biz 252 milyar dolarlık ihracatı güçlü imalat sanayimizle gerçekleştiriyoruz” dedi.

'Özel sektörün başarıları girişimcilerimizin mücadeleci ruhunda saklı'

Türkiye'nin ihracatının 252 milyar doları aştığını söyleyen Varank, şöyle konuştu:

"Ukrayna-Rusya Savaşı, arkasından gelen enerji krizi sebebiyle dünyanın birçok ülkesi ekonomik anlamda savrulurken, biz doğru politikalarla acaba ülkemizi nasıl avantajlı konuma getiririz, bunun hesabını yapıyoruz. Bakın ihracat rakamları son dönemdeki ivmeyle hamdolsun 252 milyar doları aştı.

Biz bu rakamları petrol satarak mı yakaladık, doğalgaz ihracatı mı yapıyoruz, tabii ki hayır. Biz 252 milyar dolarlık ihracatı güçlü imalat sanayimizle gerçekleştiriyoruz. Otomotiv, makine, kimya, mobilya, tekstil gibi sektörlerimizle biz bu başarıyı elde ediyoruz. Her zaman söylediğimiz bir husus var. Özel sektörün başarılarının anahtarı cevval girişimcilerimizin mücadeleci ruhunda saklı."

'Türkiye’de yatırım iştahı tarihin en üst seviyelerinde'

"Türkiye’de yatırımlar anlamında muhalefetin pompaladığı karamsarlık ortamının tam tersine bir ortam şu anda yaşanıyor" diyen Varank sözlerine şöyle devam etti:

“Şu anda bakanlığımızın ciddi gayretleriyle Türkiye’de OSB’si olmayan il kalmadı. OSB’lerimizin sayısı 341’e yükseldi. Ancak Cumhurbaşkanımız her zaman ne diyor, bizim meşhur bir sloganımız var, ‘Durmak yok, yola devam.’ Bizim cevval sanayicilerimize inanın artık 341 OSB yetmiyor. Herhalde 400 de yetmeyecek. Hamdolsun şu anda Türkiye’de yatırım iştahı tarihin en üst seviyelerinde. Sanayicimiz bizi nerede görse hep aynı şekilde bize sorular yöneltiyor, ‘Bakanım bizim araziye ihtiyacımız var, bize yardımcı olabilir misiniz?’ diyorlar. Lütfen bize yatırım yapacak yer gösterin diyorlar. Türkiye’nin neresine giderseniz gidin bu durum bu şekilde.

Esasında Türkiye’de yatırımlar anlamında muhalefetin pompaladığı karamsarlık ortamının tam tersine bir ortam şu anda yaşanıyor. İnanın biz yatırımcılarımıza yer bulmakta zorlanıyoruz. Özellikle büyük ölçekli yatırım ihtiyacı bulunan yatırımcılarımıza şu anda yer gösterirken çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. İşte bu yüzden Edirne’de Diyarbakır’a, Samsun’dan Adana’ya 44 yeni OSB için yer seçimi çalışmalarımızı son sürat devam ettiriyoruz.”