Binali Yıldırım'dan CHP'ye: 'Göçmenler üzerinden derin siyaset yapmanın hevesi içindeler'

Katıldığı 89. Samsun İl Danışma Meclisi'nde konuşan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Göçmenleri istismar konusu yapmak, onların yaşadığı zorluklardan siyasi şekilde nemalanmak ayıptır. Ana muhalefet ve diğerleri bugün göçmenler üzerinden derin siyaset yapmanın hevesi içindelerdir" dedi.

'Göçmenler üzerinden siyaset yapanın hevesi içindeler'

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"2016 yılında Cumhuriyet Halk Partisi göçmenlerle ilgili bir rapor hazırladı. Raporda zehir zemberek iktidara eleştiriler var. 'Bu göçmenlere niye daha iyi yerler yapmıyorsunuz, niye şartlarını iyileştiremiyorsunuz, niye eğitim ve sağlıkları ile ilgili gerek tedbirleri almıyorsunuz' diye iktidarı yerden yere vuran ana muhalefet ve diğerleri bugün göçmenler üzerinden derin siyaset yapmanın hevesi içindelerdir"

'Bütün dünya tek güvenilir lider olarak Erdoğan’ı görüyor'

Geçtiğimiz günlerde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'na değinen Yıldırım şöyle konuştu:

"Kuzeyimizde 150 mil ötede bir savaş patladı. Bu savaşın en büyük bedelini Türkiye ödüyor. Çünkü en yakın biziz. Bütün bu badireleri rağmen Cumhurbaşkanımızın güçlü iradeleri ile üstesinden geliyoruz. Bütün dünya Ukrayna–Rusya savaşında tek güvenilir ülke olarak Türkiye’yi görüyor. Tek güvenilir lider olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı görüyor. Orada dini, mezhebi, rengi ne olursa olsun ölen çocuklar, sivillerdir. Biz diyoruz ki batıya iki yüzlülük yapmayın. Orta Doğu’da, Afrika’da, Kafkaslar'da karışıklık varken 3 maymunu oynarken burada tüm gücünüzü göstermeniz tamamen bir ikiyüzlülüktür. Savaş nedeniyle 26 milyon ton tahıl depolarda duruyor. Bu krizin büyümemesi için Türkiye inisiyatif aldı. İstanbul'da bir antlaşma imzalandı. Bu imza imzalanır imzalanmaz uluslararası piyasada tahıl fiyatları savaş öncesi rakamlara geriledi. Bu bile başlı başına insanlığa yapılacak en büyük iyiliktir. Biz savaş zenginliği peşinde koşan bir ülke değiliz."

'Yaşananların farkındayız gereğini yerine getiriyoruz'

Enflasyona dair de konuşan Yıldırım, "Sabit gelirlilerimizin enflasyona karşı korunmasında esastır. Şu anda ona yönelik çalışmalarda yapılıyor" dedi.

Yıldırım'ın konuya dair konuşması şöyle:

"Bugün bütün dünya sıkıntı içindedir. Hayat pahalılığı, fiyatların durdurulamaması, enflasyon küresel bir mesele haline geldi. Hükümetimizin birinci görevi enflasyona karşı vatandaşlarımızı korumaktır.

İhracatımız bu sene 250 milyar dolara giriyor. Organize sanayi bölgelerimizde yer bulunamıyor, gümrük kapılarında kilometrelerce tır kuyrukları var. Türkiye her şeye rağmen, her şarta rağmen üretiyor, istihdam sağlıyor ve ihracatıyla ekonomisini güçlendiriyor.

Tabii ki sabit gelirlilerimizin enflasyona karşı korunmasında esastır. Şu anda ona yönelik çalışmalarda yapılıyor. Memur emeklileri, işçi emeklileri, çalışanlara yönelik düzenlemeler ve bundan sonrada sosyal destekler artmaya, yeni yeni tedbirler hayata geçmeye başlayacaktır. Bütün bu yaşananların farkındayız gereğini de birer birer yerine getiriyoruz. Milletimiz müsterih olsun."