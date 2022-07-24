NYT: Erdoğan Ukrayna anlaşmasına rağmen Biden'ın başını ağrıtmaya devam ediyor

ABD'li The New York Times gazetesinde dün yayımlanan "Türkiye'nin lideri, Ukrayna anlaşmasına yardım etse de Biden'ın başını ağrıtmaya devam ediyor" başlıklı makalede, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna tahılı anlaşmasındaki "hayırsever devlet adamı" rolüne rağmen, diğer cephelerde ABD'nin tersine hareket ettiği söylendi.

Biden yönetiminin Ukrayna anlaşmasından memnuniyetini dile getirdiği hatırlatılan analizde, diğer yandan Erdoğan'ın Biden yönetimi için "büyük rahatsızlık kaynağı olmayı sürdürdüğü" belirtildi.

Erdoğan'ın eylemlerinin Batılı müttefiklerinin gündemleriyle uyuşmamasının ABD'li yetkililer tarafından "delirtici" olduğu aktarılırken, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişini veto etme ihtimali, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satılması konusundaki kaygıları ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine hareket planları ele alındı.

Erdoğan'ın İran'ın başkenti Tahran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle görüşmesinin, Batı'nın "sıkı tecrit altındaki İran ve Rusya" anlatısını bozduğu ifade edildi.

Yazıda, Biden yönetimindeki yetkililerin Türkiye'nin stratejik konumundan dolayı Erdoğan'ı silemedikleri söylendi.

NYT'ye demeç veren üst düzey ABD'li yetkiliyse enflasyonun Türkiye'de neredeyse yüzde 80'e yükselmesinin Erdoğan'ı siyaseten zayıflattığını söyledi. ABD'li yetkili, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatleri ekonomiden uzaklaştırmak için PKK tehdidinin öne sürülerek milliyetçilik şovu ve demagoji yaptığını iddia etti.

Savunma Bakan Yardımcısı Dana Stroul'un "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik herhangi bir operasyonuna şiddetle karşı çıkıyoruz ve Türkiye'ye olan itirazlarımızı netleştirdik. IŞİD bu kampanyadan yararlanacak" açıklamasına yer verilen analizde, Erdoğan'ı en sert eleştirenler yetkililerden bazılarının, Türkiye'nin ABD'den ve diğer NATO müttefiklerinden yeni savaş uçakları ve Kürtlere karşı daha sert bir hat gibi tavizler kazandığını kabul ettiği, ancak bunun sadece taleplerinin tırmanmasına yol açan "sonsuz bir döngü yarattığı" uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Yazı, Erdoğan'ı eleştiren Türk Demokrasi Projesi'nin kurucusu Mark Wallace'ın “F-16'nın etrafındaki bu dans, jet uçağı diplomasisi ve burada gerçekten oynanan şeyin bir maskesi. İyi bir müttefik - çok daha az iyi bir NATO müttefiki - ittifak tarihinin önemli anlarında istediğini elde etmek için şantaj yapmaz" sözleriyle son buldu.