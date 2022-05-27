Binali Yıldırım: Sorunu olmayan deliler ve ölülerdir

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Tapu Teslim Töreni'ne katıldı.

Törende yaptığı konuşmada "Okulları artıracağız' diyenleri duydunuz mu? 'İstihdamı artıracağız' diyenleri duydunuz mu? Ne duyuyorsunuz? Varsa yoksa 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim' diyorlar. İndiremezsiniz. Gücünüz de yetmez" diyen Yıldırım, "Bugün tabi ki sorunlarımız var. Bunun farkındayız. Şunu bilmenizi istiyorum; sorunu olmayan delilerle ölülerdir. Herkesin sorunu vardır. Sorunları çözecek irade de vardır. O irade de Recep Tayyip Erdoğan'dır ve AK Parti'dir. Bunun dışındaki lafügüzaftır. Biz bunların hepsini görüyoruz, siz de görüyorsunuz" ifadesini kullandı.