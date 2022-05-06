Binali Yıldırım: Sığınmacılar güvenlik tam sağlandığında topraklarına dönecek

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Tunceli AKP İl Başkanlığı ile Memur-Sen il binasının açılışı için Dersim'e geldi.

DHA'da yer alan habere göre, açılışların ardından AKP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen teşkilat buluşması programına katılan Binali Yıldırım, göçmen ve mültecilerle ilgili konuştu.

Yıldırım, "Biz biliyoruz ki şartlar iyileştiğinde orada can ve mal güvenliği tam sağlandığında burada geçici korumayla bulunan bütün yabancılar kendi topraklarına dönecek, dönmeye de başladı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatını bunun için yaptık. Sınırlarımızın güneyinde 900 kilometrelik bir alanda terör odaklarını daha sınırlarımıza gelmeden temizledik. Şimdi oralara Suriye’deki iç savaştan, canını kurtarmak için ülkemize gelen sığınmacılara evler, okullar yapıyoruz ve oraya yerleştiriyoruz. Güvenli bir şekilde hayatlarının devam etmesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.