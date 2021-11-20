Binali Yıldırım: Kılıçdaroğlu helallik istiyor, verelim gitsin

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Gümüşhane'de partisinin İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Gerçekleştirdikleri en büyük reformun silahlı kuvvetler reformu olduğunu söyleyen Yıldırım, "Darbeden çıkmış bir ordu üzerinden daha 1,5 yıl geçmeden güneyimizde oluşturulmaya çalışılan terör devletine karşı operasyon gerçekleştirdi. Sürekli içeride ve dışarıda konuşanları görüyoruz. Bunun sebebi açıktır, Erdoğan bu ülkede var olduğu sürece emperyalist güçler amaçlarına erişemiyorlar, oyunları bozuluyor" diye konuştu.

'Helallik vermekle olmaz'

Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helallik" çıkışıyla ilgili de şunları söyledi:

"Türkiye'yi hazmedemeyenlerin olduğunu biliyoruz, onları da rahatsız etmeye devam edeceğiz. Ana muhalefet partisi genel başkanı, helallik istiyor; verelim gitsin. Bizim milletimiz, cömerttir; helallik isteyene helalliğini verir. Bizim helallik vermemiz yetmez, 2023'te helallik sandıkta görülecek. Eğer bir insanı sevmezseniz ülkeye hizmet edemezsiniz. Bizim başarımızın arkasında millet sevdası ve sevgisi var."