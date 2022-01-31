Binali Yıldırım, kendisini ıslık diliyle karşılayanlara ıslık diliyle yanıt verdi

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ıslık dilinin kullanıldığı Giresun'un Çanakçı ilçesini ziyaretinde ıslık ile karşılandı. Yıldırım 'ıslıklı' karşılamaya ıslıkla yanıt vermeye çabaladı.

Haber Merkezi

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ıslık dilinin kullanıldığı Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyüne gelerek burada geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “yaşayan insan hazinesi” ödülünü alan "ıslık dili icracısı" Mustafa Civelek’i ziyaret etti. Köylüler tarafından kemençe ve ıslık diliyle karşılanan Yıldırım, kendisini ıslıkla karşılayanlara ıslıkla cevap vermeye çalıştı.