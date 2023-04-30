Binali Yıldırım 'işgalciler' sözünü savundu: 'Sözümün arkasındayım'

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Dedim ki, 'Bu seçimler işgalcilere karşı istiklal mücadelesi verenlerin seçimi'. Sözümün arkasındayım" dedi.

Yıldırım, Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı için Sivas Buluşması" isimli programa katıldı.

Yıldırım, İstanbul'da yaşayan Sivaslılara seslenerek, "Sadece İstanbul'da 800 bin Sivaslı demek, Cumhurbaşkanının rekor oyla seçilmesi demek. Gün bugündür. Her zaman destek verdiniz ama bu sefer ilave destek istiyoruz" dedi.

Yıldırım şöyle devam etti:

"Neden İstiyoruz? Neden istiyoruz ? Çünkü benim birkaç gündür yaptığım konuşmadan Millet İttifakı'nın paydaşları çok alınmışlar. Ne dedim ben? Dedim ki, 'Bu seçimler işgalcilere karşı İstiklal mücadelesi verenlerin seçimidir'. Sözümün arkasındayım. Hatırlayın Millet İttifakı'nın adayı belli oldu. Kandil'de ABD'de terör örgütleri peşi peşine açıklamalar yaptılar.

Eğer dağda, FETÖ ve bölücü terör örgütü gece gündüz açıklama yapıyorsa, bu ülkeyi bölmeye çalışıyorsa, yüzyıl önceki İtilaf Kuvvetleri de aynı şeyi yapıyordu. Onlar da işgalciydi. Bugün terör örgütlerinin arkasında onlar var. Açık destek veriyorlar. İşgalci onlar. O halde soruyorum.Recep Tayyip Erdoğan'ı adam gibi adamı Türkiye sevdalısı liderimizi 14 Mayıs'ta rekor oyla Sivaslılar 13. Cumhurbaşkanı yapmaya hazır mı?"