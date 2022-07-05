Binali Yıldırım elindeki vazoyu vatandaşlara 'fırlattı'

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da düzenlenen Murat Dalkılıç konseri öncesinde sahneye çıkarak seyircilere türkü söylemişti. Yıldırım’ın türkü söyledikten sonra sahnede vatandaşlara vazo fırlattığı anlar da gündem oldu.

Binali Yıldırım, “Erzincan'a girdim ne güzel bağlar” ile “Uzun ince bir yoldayım” türkülerini seslendirdiği sahnede kendisine hediye edilen bakır vazoyu halka fırlattı. Vazo fırlatma anları günün en çok izlenen videoları arasına girerken o sosyal medyada gündem oldu.