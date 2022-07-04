VİDEO | Binali Yıldırım sahneye çıkıp şarkı söyledi

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan’da düzenlenen Murat Dalkılıç konseri öncesinde çıktığı sahnede seyirciye türkü söyledi.

Yıldırım, "Erzincan'a girdim ne güzel bağlar" ile “Uzun ince bir yoldayım” türkülerini seslendirdi.

Seyircilerin "Bir daha, bir daha" diye ısrarının ardından Yıldırım, "Gençler siz sanatçıyı karıştırdınız, sanatçı geliyor." şeklinde karşılık verdi. Daha sonra seyirciyle "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü söyleyen Yıldırım'a Erzincan Valisi Mehmet Makas da el işlemesi bakır kupa hediye etti.