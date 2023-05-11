Binali Yıldırım: Bu seçime şeytanlar karıştı

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.

Binali Yıldırım, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçime ABD ve Avrupa'nın karıştığını ileri sürerek, "Bu seçime bölücü terör örgütü karıştı. Bu seçime FETÖ karıştı. Diyoruz ki, bu seçim işgalciler ile Türkiye'nin geleceği için çalışanlar arasında bir seçimdir. Biz bunu söylediğimiz zaman Millet İttifakı ortakları 'Biz işgalci miyiz?' diyorlar. Eğer sizin adayınıza dağdakiler destek veriyorsa, PKK bölücü terör örgütü destek veriyorsa, FETÖ destek veriyorsa, işgalcisiniz" dedi.

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör örgütünün arkasındaki işgalciler, onlar Birinci Dünya Savaşı'nda bu toprakları işgal eden ülkelerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlarıyla beraber, büyük bir mücadele sonucu bu işgalin kökünü kazıdı. 100 yıl aradan sonra tekrar yarım kalan hesaplarını görmeye çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ay yıldızlı bayrağını, daha yukarılara dikme zamanıdır."

Fethiye'ye geçerek Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Yıldırım, seçime üç gün kaldığını hatırlattı.

Bu pazar yapılacak seçimlerin 16. seçimleri olduğunu belirten Yıldırım, "2002'den beri girdiğiniz her seçimde, biraz daha fazla oy verdiniz ve bizi tekrar seçtiniz. Allah sizden razı olsun. Şimdi bu 16'ıncı seçimin ne farkı var? Aslında bu da bir seçim değil mi? Ama gel gör ki değerli kardeşlerim bu seçime şeytanlar karıştı, bu seçime Amerika karıştı, bu seçime Avrupa karıştı, bu seçime Kandil'de bölücü terör örgütü de karıştı, bu seçime FETÖ'cü alçaklar da karıştı" dedi. (AA)