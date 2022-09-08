Binali Yıldırım: Avrupalılar buraya gelsinler, kışı Türkiye'de geçirelim

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de katıldığı AKP Antalya İl Başkanlığınca Kepez ilçesindeki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım töreninde konuştu.

Yıldırım, sokakta ekonominin konuşulduğunu ve bütün dünyanın büyük bir ekonomik buhrandan geçtiğini söyledi.

Avrupa ülkelerinde klimanın ayarının 25 dereceye çıkartılması için uyarıların yapıldığını belirten Yıldırım, "Kapı açıksa ceza yazıyorlar. 'Odun kömürü hazırlayın, kış çok zor geçecek' diyorlar. Buraya gelsinler. Hem insanımız hem iklimimiz sıcak, Antalya onları bekliyor. Gönlümüz de geniş, herkese yer var. Kışı Türkiye'de geçirelim. Enflasyon çok kötü bir şey. Bunu en iyi biz biliriz. 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda bunun acısını biz yaşadık, bedelini biz ödedik. 5 Nisan, 25 Ocak kararları, 2001 Şubat krizleri, bankaların batmasının sebebi yüksek enflasyondur" ifadelerini kullandı.