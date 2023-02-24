Binalarında yüzlerce kişi öldü: AKP'li belediye meclis üyesi müteahhit yakalandı

AKP’li müteahhit ve belediye meclis üyesi Yunus Kaya'nın Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaptığı binaların depremde çökmesi nedeniyle yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre hakkında arama kararı çıkarılan Kaya, Mersin’de yakalandı.

Gaziantep ve Mersin polisinin çalışmaları sonucu yakalanan Kaya'nın yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu öğrenilirken, sorgulanmak üzere Gaziantep'e getirileceği açıklandı.

6 Şubat depreminin ilk günü Nurdağı'ndaki 5 binası çöken Nurdağı Belediyesi AKP'li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı Yunus Kaya'nın yakalanmaması tepkilere neden olmuştu.

Yunus Kaya'nın sahibi olduğu CCG İnşaat yaptığı binanın enkazında çok sayıda yakınını kaybeden Ünal Yıldırım, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçede yaptığı inceleme sırasında şikayette bulunmuştu.

Bu arada Yunus Kaya'nın mal varlıklarının bir bölümünü devrettiği iddia edilirken, bu iddianın sorgulama sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.