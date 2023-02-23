5 kat izinli mahalleye 24 katlık rezidans: AKP'liler el ele verip yapmış, 'imara uygun' bulunmuş

Esenler’in Nene Hatun Mahallesi’nde bulunan Azizistan adlı rezidans, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin imar planında mahalledeki kat sınırı beş olarak görünmesine rağmen 24 katlı olarak inşa edildi. Esenler Belediyesi’nin sitesinde paylaşılan imar yapı durumunda da, 24 katlı rezidansın resmî kat sayısı beş olarak görünüyor.

T24’ten Hazar Dost'un haberine göre, imar planlarına göre 5 katlı olması gereken yapının 24 katlı olarak inşa edilmesi için ya ilçe belediyesinden özel bir imar planı kararı alındı ya da kaçak olarak inşa edilip imar affından yararlanıldı.

Şaşırtmadı: İnşaatın sahipleri AKP'li, onay verenler AKP'li

Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki bilgilere göre inşaatı yapan Demirler İnşaat şirketinin ortakları arasında İBB Kentsel Yenileme Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Osman Demir ve AKP'li Güngören Belediyesi Başkanı Bünyamin Demir de bulunuyor. Demir, Güngören Belediye Başkanlığı’na seçilmesinin ardından 4 Nisan 2019’da şirket ortaklığından ayrıldı. Projenin yapımının sürdüğü yıllarda (2013-2016) Bünyamin Demir, AKP'de İstanbul Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) yedek üyesi olarak görev yapıyordu.

'Mahallenin siluetini bozmadığı için...'

Esenler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait haritada 24 katlı rezidansın bulunduğu parselin kat sınırı beş olarak görünüyor.

Esenler Belediyesi kaynakları, parsellerin birleşmesiyle birlikte kat sınırının artabildiğini belirtirken, yapının "mahallenin silüetini bozmadığı için" kat yüksekliğinin fazla olduğunu söylediler.

AKP'li Demir kendini savundu: 'İmara uygun, siz bilmiyorsunuz'

120 daire ve beş dükkânın bulunduğu rezidansı yapan Demirler İnşaat’ın ortaklarından olan İBB Kentsel Yenileme Komisyonu Başkanı AKP'li Osman Demir, rezidansın yapımına ilişkin olarak, “Azizistan projesi yapıldığı tarihteki imar mevzuatına göre yapılmış yasal bir yapıdır” iddiasında bulundu.

Demir, 2013’de parsellerin tevhitiyle oluşacak parsel büyüklüğünün maksimum yüzde 30 imar artışı verdiğini belirtirken bu geçerliliğin dört yıl olduğunu ve şu an bu artış oranının yüzde 25 olduğunu söyledi.

Rezidansın 24 katlı olmasına dair de konuşan Demir, “Esenler bölge plan notlarında toplulaşmayı içeren yapılanma şartları yapı yüksekliğini silüeti belirleyen tablodaki deniz seviyesinden itibaren aşılmaması gereken değerin altındadır” ifadelerini kullandı.

Demir ayrıca habere ilişkin, “Bilginiz yok. Bilgisizliğinize bir örnek de bu ama size bu görevi veren kimse arkada durmasın mert olsun çıksın ne karın ağrısı varsa söylesin” ifadelerini kullandı.

'Yaşanan depremlerden ders çıkarılmamış'

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen, yapı hakkında, “Esenler Belediye Başkanlığı'nın sayfasında imar durumu B-5 (bitişik nizam 5 kat) olarak görünmektedir. Çevre teşekkülüne ve imar koşullarına bakıldığında da bu parsel dışındaki parsellerde 5 kat sınırlaması olduğu görünmektedir. Tüm bu süreçlerin sorumlularının; yaşanan depremlerden hiç ders çıkarmadığını, ayrıcalıklı yapılaşma izinleriyle doğa olaylarını afete dönüştürecek kent dokuları oluşturma konusunda ne yazık ki ısrarcı davrandıklarını görüyoruz” derken Esenler Belediyesi’nin yanıtlaması için şu soruları sordu: